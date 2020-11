35년 된 KT 광화문 웨스트 빌딩, 내년 7월 리모델링

건물 노후화로 리모델링…2023년 완공 예정



[아시아경제 한진주 기자] KT 광화문 웨스트 빌딩이 내년 7월부터 리모델링 공사를 시작한다.

3일 국회 과학기술정보방송통신위원회 조명희 국민의힘 의원이 과학기술정보통신부에서 제출받은 자료에 따르면 KT가 광화문 웨스트 빌딩 건물 노후화로 내년 7월 리모델링에 착공해 2023년 하반기에 완공될 예정이다.

KT 웨스트 빌딩은 1986년에 건립됐고 지하 3~지상 15층 규모로 토지 면적은 8349㎡다. KT는 내년 3분기 중 착공을 목표로 리모델링을 준비중이다. 구 사옥에 근무중인 임직원들은 분당과 인근 광화문 건물로 옮겨 근무를 하게 된다.

이 부지는 대공방어 협조구역으로 분류돼 재건축 대신 유지·보수만 허용됐으나 최근 노후화가 심해져 리모델링을 하게 됐다.

리모델링은 희림건축이 맡는다. 웨스트 빌딩을 광장, 복합문화상업공간이자 F&B 특화 공간으로 이스트 빌딩과 광화문 일대를 연계하는 복합 플랫폼으로 구현한다는 계획이다.

KT 웨스트 빌딩 리모델링으로 사무실을 임차해서 쓰고 있던 4차산업혁명위원회, 일자리위원회, 원자력안전위원회 등도 리모델링 착공 전 사무실을 이전해야 한다. 정부 기관들을 내년 2월부터 인근 광화문 건물로 이전을 시작한다.

