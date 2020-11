사진=정유나 인스타그램

[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 정유나가 독보적인 보디라인을 뽐냈다.

최근 정유나는 자신의 인스타그램에 "Those were the days #Pinkbeach"라는 글과 함께 비키니 사진을 게재했다. 사진 속 정유나는 핫핑크색의 비키니를 입고 해변에서 포즈를 취하고 있다. 콜라병을 방불케 하는 균형잡힌 몸매가 눈길을 사로잡는다.

이를 본 팬과 지인들은 "진짜 최고에요" "언니 비키니가 핸드폰에서 튀어나올 것 같아요. 쏘 형광데스" 등의 반응을 보였다.

한편, 정유나는 현대차 아마추어 모터스포츠 팀(Team HMC) 소속돼 있으며, 유튜버로도 활동하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr





