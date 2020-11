MB, 오늘 재수감…논현동 자택 앞은 '긴장감'

MB, 오늘 서울 동부구치소 재수감

자택 앞 취재진·유튜버 등 몰려

구치소에선 독거실 수용될 듯

[아시아경제 송승윤 기자, 김성원 인턴기자] 이명박 전 대통령이 대법원에서 징역 17년형을 확정받고, 오늘(2일) 오후 동부구치소에 재수감된다.

이날 오전 이른 시간부터 이 전 대통령의 서울 강남구 논현동 자택 앞에는 취재진과 시위대 등이 모여들어 긴장감이 감돌았다. 이날 오전 7시께부터 자택 앞 골목에는 취재진과 유튜버 수십여 명이 몰렸고, 현장을 통제하는 경찰과 경호원들도 자택 인근 곳곳에 배치돼 분주하게 움직였다.

한 유튜버는 이 전 대통령의 대국민 사과와 신속한 구속을 촉구하는 1인 시위를 벌이기도 했다. 이 유튜버는 이 전 대통령의 대법원 상고심 선고가 나온 지난달 29일과 전날에도 1인 시위를 펼쳤다. 일부 유튜버들은 '축 이명박 구속'이라고 적힌 축하 화환을 자택 앞에 설치하려고 시도하거나 자택 문을 두드리려다가 경찰에 제지당하기도 했다. 이 전 대통령 측근으로 추정되는 인물들이 차량을 타고 자택 내부로 출입하는 장면도 여러 차례 목격됐다.

이 전 대통령은 이날 오후 1시30분께 자택을 나서 서울중앙지검에 출석할 것으로 알려졌다. 별도의 대국민 메시지는 발표하지 않을 것으로 보인다. 검찰은 신원과 건강 상태를 확인한 후 서울 송파구 문정동 동부구치소로 이 전 대통령을 이송한다. 이후 동부구치소 독거실에 수용될 것으로 보인다.

다만 이 전 대통령이 건강 문제를 지속적으로 제기하고 있어 형 집행정지 등 수감 기간에 변수가 생길 여지도 있다. 그는 지난달 29일 횡령과 뇌물 등의 혐의로 대법원에서 징역 17년형을 확정받았다.

