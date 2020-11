KB국민은행, 제2차 KB굿잡 우수기업 온라인 취업박람회 개최

총 330여개 우수기업 참가

참여기업 채용지원금 1인당 100만원 제공

일자리창출 기업에 최대 1.3%p 금리우대 혜택

[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행은 2일 KB굿잡 사이트와 모바일 앱을 통해 언제 어디서나 국민 모두가 참여가능한 '2020 제2차 KB굿잡 우수기업 온라인 취업박람회'를 개최한다고 밝혔다. 이번 취업박람회는 오는 13일까지 2주간 진행된다.

취업박람회 참여 구인기업에게는 인건비 및 금융비용 부담완화를 위한 다양한 혜택을 제공한다. 채용 정규직원 1인당 100만원, 기업당 최대 1000만원까지 채용지원금을 지원하며, 일자리 창출 우수기업에게는 최대 1.3%포인트의 금리우대 혜택을 제공한다.

이번 취업박람회는 온라인으로 진행되는 만큼, PC 및 KB굿잡 전용 모바일앱을 통해 언제 어디서나 국민 모두가 참여 가능하다.

온라인상에서 박람회 참여 구직자와 구인기업의 입사지원과 입사 제의를 실시간 쌍방향으로 지원함은 물론, KB굿잡 취업박람회 최초로 ‘화상면접’시스템을 도입했고, 인사담당자들의 편의성을 고려해 실시간 진행이 아닌 구직자들의 면접영상을 제공하는 형태로 진행된다. 또한 구직자들의 성공취업률 제고를 위해 상반기 취업박람회 보다 더욱 다양한 취업지원 콘텐츠를 원스톱으로 제공한다.

KB굿잡 취업박람회 최초로 구직자-구인기업간 서류전형 심사 지원을 위한 화상면접을 운영한다. 또 ▲AI, 자율주행, 데이터 사이언티스트 등 4차 산업혁명 시대에 떠오르는 업종들의 채용트렌드를 소개하는 ‘업종별 채용트렌드’ ▲기업·업무분석, 자기소개서 및 면접 컨설팅 등 전문 취업컨설턴트가 진행하는 온라인 취업컨설팅 ▲자기소개서 작성법, 비대면 면접 가이드 등 취업성공 전략을 알아볼 수 있는 동영상 취업강좌 ▲심리적 특성 파악을 통해 진로선택 지원을 위한 온라인 직업심리검사 ▲창업에 관심이 많은 구직자들에게 성공 창업을 위한 종합컨설팅을 제공하는 ‘KB소호컨설팅’ ▲KB굿잡 유관기관인 동반성장위원회와 함께 중소·중견기업에 대한 구직자의 인식 개선을 위한 ‘PR챌린지’ 프로그램 등을 제공한다.

KB국민은행 관계자는 “이번 취업박람회가 구직자들에게는 꿈을 실현할 수 있는 직장을, 기업에게는 미래성장동력을 확보할 수 있는 내일의 행복을 위한 ‘만남의 장’이 되길 바란다”며,“앞으로도 일자리 창출은 물론, 다양한 사회공헌 활동을 통해 ‘세상을 바꾸는 금융’을 선도하는 ‘국민의 평생 금융파트너’가 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

이번 박람회는 동반성장위원회, 한국무역협회, 한국산업기술진흥협회, 코스닥협회, 국방전직교육원, 한국고용정보원, 서민금융진흥원, 한국산업단지공단, 서울권역대학일자리센터협의회, 부산울산경남제주대학일자리센터협의회가 공동 주관한다. 대통령직속 일자리위원회, 교육부, 국방부, 산업통상자원부, 고용노동부, 중소벤처기업부, 서울특별시, 부산광역시, 광주광역시, KB금융공익재단이 공동으로 후원한다.

