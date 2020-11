北매체, 사드 추가 배치 가능성 비난 "전쟁 위험 몰아오는 무모한 망동"

남측에 "호전적 망동 자멸만 재촉하게 될 것"…'코브라 골드' 참가 등 언급하며 경계감

[아시아경제 임철영 기자] 북한이 고고도 미사일 방어체계(THAAD·사드) 추가배치 가능성을 언급하면서 전쟁위험을 높이는 무모한 망동이라고 비판했다.

북한 대외선전매체인 우리민족끼리는 2일 '곤장 매고 매 맞으러 가는 격'이라는 기사를 통해 "한미 연례 안보협의회에서 경북 성주 기지에 배치된 사드 포대의 안정적 주둔 환경 마련을 위한 장기적인 계획을 구축한다는 데 합의하고 사드 추가 배치를 꾀하고 있다"고 언급했다.

이 매체는 그러면서 "각종 연합훈련과 사드 추가 배치와 같은 무력 증강 책동은 조선반도와 지역에 긴장 격화와 전쟁위험을 몰아오는 무모한 망동"이라면서 "호전적 망동은 자멸만 재촉하게 될 것"이라고 덧붙였다.

남측의 다국적 연합 상륙 훈련 '코브라 골드' 참가를 포함해 미 전략사령부가 주관하는 '글로벌 선더' 훈련 참관 등을 거론하면서 경계감도 나타냈다. 이 매체는 "동족 대결에 환장한 미치광이들의 호전적 실체"라고 비난했다.

한편 이 매체는 트위터를 통해서도 해당 기사를 언급하면서 "조선반도와 지역의 평화와 안정이 그 어느 때보다 절실한 시기에 상전과 군사적 결탁 강화에 기를 쓰고 매달리는 남조선 군부 호전광들의 분별없는 추태는 스스로 화를 부르는 미련한 행위"라고 주장했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr