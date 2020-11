비와이, 8년 연인과 결혼 사진 공개…"너무 행복하다. 사랑해요"

[아시아경제 최은영 기자] 31일 결혼한 래퍼 비와이(이병윤·27)가 자신의 인스타그램에 결혼식 사진을 공개했다.

31일 비와이는 자신의 인스타그램에 신부와 함께 찍은 사진을 공개하며 "내 인생에서 가장 떨리고 설렘이 가득한 날이었다"라며 소감을 전했다.

이어 "너무 행복하다. 축하해주시고 축복해주신 모든 분들께 진심으로 감사하다. 사랑해요!"라며 인사했다.

이날 비와이는 8년 동안 교제한 연인과 비공개 결혼식을 올렸다. 결혼식에는 양가 가족과 친지, 지인들만 참석한 것으로 알려졌다.

지난 2017년 비와이는 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에 출연해 미술 선생님인 여자친구가 있음을 공개한 바 있다. 당시 그는 "여자친구와 결혼을 생각 하고 있다"라며 굳건한 사랑을 내비쳤다.

비와이는 2016년 케이블 음악채널 엠넷 '쇼미더머니' 시즌5에서 우승하며 유명세를 떨쳤다. 현재는 엠넷 예능 프로그램 '쇼미더머니' 시즌 9에 심사위원으로 출연하고 있다.

