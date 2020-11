"3차 가해" "야바위 정치"…국민의힘 지도부, 與 '무공천 뒤집기' 맹비난

김종인 "공천 추진은 박원순 피해자에 대한 3차 가해"

주호영 "합리적 이유없이 뒤집어…文대통령 입장 밝혀라"

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘 지도부가 1일 '무(無)공천' 당헌을 뒤집고 내년 서울·부산시장 보궐선거 공천을 추진 중인 더불어민주당을 향해 집중 포화를 퍼부었다.

김종인 국민의힘 비상대책위원장은 이날 열린 긴급 기자간담회 자리에서 "재보선 공천 추진을 당장 철회하는 것이 피해자와 국민에 대한 최소한의 도리이자, 상식이라는 것을 명심하길 바란다"고 지적했다.

김 위원장은 특히 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹을 강조하며 "시원찮은 죽음과 사건에 대해 많은 시간이 지났지만 속 시원하게 밝혀진 건 없다"며 "민주당의 유력인사가 연루된 권력형 성폭행 사건이기 때문에 정치적으로 적당히 뭉개려는 청와대와 여당의 미필적 고의가 작용된 결과"라고 맹비난했다.

그는 "국민들 반대에도 가해자에 대한 대대적인 추모행사를 이어가면서 집단적으로 2차 가해를 한 민주당의 공천 추진은 피해자에 대한 3차 가해"라며 "진영 논리에 이성도 양심도 마비된 모습이다. 기가 찰 노릇"이라고 쏘아붙였다.

김 위원장은 "지금 민주당이 할 일은 피해자와 국민에게 석고대죄하는 것"이라며 문재인 대통령을 향해서도 "민주당 소속 서울·부산시장의 권력형 성폭행에 대해 말 한마디 하지 않는 것은 의도된 침묵이자 그 자체로 2차 가해"라고 비난했다.

그는 "지금이라도 사건에 대한 정확한 입장을 밝혀달라"며 "2015년 (당시 문재인 대표가 만든) 당헌을 뒤집으려고 하는 민주당의 당헌 개정에 동의하는지 국민앞에 분명히 입장을 밝혀달라"고 날을 세웠다.

주호영 원내대표도 이날 기자간담회에 참석해 비판에 가세했다.

그는 이 자리에서 과거 '당 소속 공직자의 잘못으로 재보궐 선거를 치르면 후보를 내지 않아야 한다'던 문재인 대통령과 민주당 소속 의원들의 발언을 보여주며 민주당을 저격했다.

주 원내대표는 "5년 전 경남 고성군수 재선거에 군민이 부담해야 할 예산만 수십억들게 생겼다는 문 대통령께서는 내년 서울·부산시장 보궐선거에 얼마의 비용이 드는지 아는가"라며 "서울시장 선거에 571억원, 부산시장 선거에 267억원 합해서 838억원의 선거비용을 서울·부산시민들이 부담해야 한다"고 비판했다.

그는 "당 소속 선출직 공직자가 중대한 잘못으로 직위를 상실해 재보궐 선거를 실시하게 된 경우 해당 선거구에 후보자를 추천하지 않는다는 민주당의 당헌은 누가 만들었나, 또 이 당헌에 대표직을 걸고 법제화를 하겠다고 나선 정당이 어디인가"라며 "자신들이 내놓은 말의 책임을 회피하고 당원투표라는 짜고치는 고스톱으로 슬쩍 책임을 전가하고 있다"고 날을 세웠다.

주 원내대표는 문 대통령을 향해 입장을 밝혀달라고 촉구하며 "(박원순 사건) 피해자의 6가지 질문에 대해 답해야 한다"고 강조했다. 그는 "답변 없이 강행하는 것은 2차, 3차 가해를 하는 것일 뿐 아니라 피해 여성을 그냥 짓밟고 힘으로써 침묵하고 넘어가겠다는 것"이라고 덧붙였다.

그러면서 "요즘은 기업도 윤리경영을 하지 않으면 더이상 기업을 지속할 수 없다"며 "민주당이 위선정치, 야바위정치를 그만두길 경고한다"고 목소리를 높였다.

