[프로필]도규상 신임 금융위원회 부위원장

[아시아경제 김효진 기자] 문재인 대통령은 1일 금융위원회 신임 부위원장으로 도규상(사진) 전 청와대 경제정책비서관을 내정했다.

도 내정자는 2일 임명될 예정이다.

1966년생인 도 내정자는 부산 배정고, 서울대 경제학과를 졸업하고 미국 미시간주립대 재무학 석사를 취득했다.

도 내정자는 행정고시(34회)로 공직에 입문해 금융위 금융정책국장, 기획재정부 경제정책국장을 역임하는 등 경제금융정책 전반에 대한 전문성이 높은 것으로 평가된다.

청와대는 도 내정자에 대해 "금융시장 안정화 및 금융혁신, 건전한 신용질서 확립 등 당면 현안을 성공적으로 해결해 나갈 것으로 기대한다"는 입장을 밝혔다.

아래는 도 내정자 프로필.

▲1966년 부산 출생 ▲1985년 부산 배정고 졸업 ▲1989년 서울대 경제학과 졸업 ▲1992년 同행정대학원 정책학과 수료 ▲2004년 미국 미시간주립대 경영대학원 졸업(재무학 석사) ▲1990년 행정고시 합격(34회) ▲2013년 금융위원회 대변인 ▲2016년 금융위원회 금융정책국장 ▲2017년 금융위원장 정책보좌관 ▲2017년 기획재정부 경제정책국장 ▲2018~2020년 청와대 경제정책비서관

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr