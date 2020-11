"커밍아웃 검사 사표 받으십시오!" 국민청원, 이틀 만에 14만명 동의

[아시아경제 나한아 기자] 추미애 법무부 장관 비판에 동참하는 검사들의 '커밍아웃'이 계속되는 가운데, 관련 검사들의 사표를 받아야 한다고 주장하는 청와대 국민청원이 이틀 만에 약 14만 9천 명의 동의를 얻고 있다.

지난달 30일 청와대 국민청원 게시판에 '커밍아웃검사 사표 받으십시오!'라는 청원이 올라왔다.

청원인은 "정치인 총장이 검찰을 정치로 덮어 망치고 있다"라며 "반성하고 자숙해도 모자랄 정치검찰이 이제는 아예 대놓고 정치를 하기 시작한다"라고 비판했다.

그러면서 "감찰 중에 대전 방문해 정치하고, 그를 추종하는 정치검찰들이 언론을 이용해 오히려 검찰개혁을 방해하고 있다"라고 주장했다.

이어 "자성의 목소리 없이 오히려 정치인 총장을 위해 커밍아웃하는 검사들의 사표를 받아주십시오"라고 목소리를 높였다. 또 "검찰개혁의 시작은 커밍아웃하는 검사들의 사표를 받는 일부터 시작"이라고 했다.

마지막으로 청원인은 "대한민국 적폐청산의 출발! 검찰개혁 갑시다!!"라고 강조했다. 해당 청원은 1일 기점으로 149,188명의 동의를 얻었다.

앞서 이환우(43·사법연수원 39기) 제주지검 검사가 추 장관을 향해 "그 목적과 속내를 감추지 않은 채 인사권, 지휘권, 감찰권이 남발되고 있다고 느끼고 있다"라고 비판했다. 추 장관은 자신의 페이스북에 이 검사를 저격하면서 "좋습니다. 이렇게 커밍아웃해주시면 개혁만이 답입니다"라고 했다.

그러자 최재만(47·36기) 춘천지검 검사는 검찰 내부망 '이프로스'에서 "저도 이환우 검사와 동일하게 '현재와 같이 의도를 가지고 정치가 검찰을 덮어버리는 상황은 우리의 사법 역사에 나쁜 선례를 남긴 것이 분명하다'라고 생각하고 있으므로, 저 역시도 커밍아웃하겠다"라고 밝혔다.

이후 230명 이상의 검사들이 잇따라 최 검사의 글에 "나도 커밍아웃한다"라는 지지 댓글과 추 장관의 '좌표 찍기' 등을 비판하는 댓글을 달았다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr