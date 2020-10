관광거점 도시와 한국문화축제…29일까지 온라인 개최

[아시아경제 김흥순 기자] 지역관광 거점도시와 연계한 '2020 한국문화축제(K-Culture Festival)' 행사가 2~29일 온라인으로 개최된다.

문화체육관광부는 잠재적 방한 관광수요를 창출하고 지역 경제를 활성화하기 위해 한국국제문화교류진흥원과 전 세계인들을 대상으로 한 축제를 마련했다고 1일 밝혔다.

이번 축제에서는 목포, 전주, 강릉, 안동 지역의 주요 관광명소와 문화상품을 소개하고 인기 가수 50여개 팀이 참여한 K팝 공연을 선보인다. 온라인 판매 특별전 '한류문화장터(K-컬처 마켓)'도 운영한다.

K팝 공연은 오는 8일부터 4주간 매주 일요일 0시5분부터 SBS와 유튜브 채널 '한국문화축제' '스브스케이팝(KPOP)' '코리아넷' 등에서 볼 수 있다.

문체부 관계자는 "지역관광 거점도시를 배경으로 열리는 한국문화축제를 통해 다양한 지역의 한류 콘텐츠들이 소개되고 지역관광 활성화로 이어지길 바란다"고 말했다.

