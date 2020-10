연결 끊겨도 갤럭시 기기 위치 찾는다…'스마트싱스 파인드' 출시

BLE, UWB 기술로 연결 끊긴 상태에서도 위치 확인 가능

위치 신호 주변 기기에 전달해 분실 신고하면 위치 알려줘

[아시아경제 한진주 기자] 갤럭시 이용자들이 스마트폰과 태블릿, 웨어러블 기기를 분실했을 때 오프라인 상태에서도 위치를 빠확인할 수 있게 된다.

30일 삼성전자는 갤럭시 사용자가 자신의 기기를 빠르게 찾을 수 있는 '스마트싱스 파인드'를 글로벌에 출시했다. 스마트싱스 파인드는 저전력 블루투스 기술(Bluetooth Low Energy)과 울트라 와이드 밴드(Ultra-WideBand) 기술을 활용해앱에 기기를 등록해두면 오프라인 상황에서도 위치를 확인할 수 있는 서비스다.

스마트싱스 파인드로 위치를 확인할 수 있는 기기는 갤럭시 스마트폰과 태블릿, 스마트워치, 이어버즈(좌?우 각각) 등이다. 스마트폰과 태블릿은 안드로이드 8 이상 제품, 스마트워치는 타이젠 5.5 이상 제품, 이어버즈는 '갤럭시버즈 플러스'와 '갤럭시버즈 라이브'가 여기에 해당한다. 스마트싱스 앱 신규 소프트웨어는 30일부터 안드로이드 8 운영체제 이상 갤럭시 스마트폰과 태블릿 사용자를 대상으로 업데이트될 예정이다. 앱 업데이트 후 홈스크린 상단의 '스마트싱스 파인드' 배너를 클릭, 서비스 가입 절차를 완료하면 된다.

스마트싱스 파인드를 이용하면 본인이 등록해둔 기기의 네트워크나 블루투스 연결이 끊어진 오프라인 상황에서도 그 위치를 확인할 수 있다. 등록된 기기가 30분 이상 오프라인 상태면 자체적으로 BLE 신호를 생성하는데, 이 신호가 본인 동의 절차를 거친 주변 스마트싱스 사용자 단말에 자동으로 전달되기 때문이다. 스마트싱스 파인드 사용자가 스마트싱스 앱으로 기기 분실 사실을 알리면 신고된 기기 인근 단말이 스마트싱스 서버에 위치 정보를 전송한다. 찾으려는 기기의 위치 정보는 신고자에게만 공유된다.

스마트싱스 파인드에 등록된 기기 위치 정보는 실시간으로 업데이트된다. 등록 기기를 분실했을 경우, 스마트싱스 앱을 열고 찾고자 하는 기기를 선택하면 해당 단말의 위치가 지도 위에 표기된다. 사용자가 분실 기기에 접근했을 때 알림음이 울리게 해 그 소리를 듣고 기기를 찾을 수도 있다. UWB 기술이 탑재된 단말 사용자라면 증강현실(AR) 기반 '서치 니어바이(Search Nearby)' 기능을 활용하면 분실 단말의 위치를 컬러 그래픽으로 확인할 수 있따.

정재연 삼성전자 무선사업부 상무(스마트싱스팀장)는 "시각(지도)과 청각(알림음)은 물론, AR의 특성까지 고려해 설계된 '스마트싱스 파인드'는 갤럭시 사용자의 소중한 기기를 분실 위험에서 안전하게 지켜주는 서비스"라며 "특히 UWB 탑재 단말 사용자에겐 새롭고 의미 있는 모바일 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr