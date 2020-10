홍콩 학생 운동가 토니 청 기소

국가 분열, 자금 세탁, 선동적 콘텐츠 출판 공모 혐의

홍콩 보안법 위반 혐의 기소 2번째 사례

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 홍콩 학생 운동가 토니 청(19)이 29일 홍콩 국가보안법(홍콩보안법) 위반 혐의로 기소됐다.

지난 6월 30일 시행된 홍콩보안법 위반 혐의로 기소된 2번째 사례이자, 홍콩 민주화 활동가 중에는 첫 기소다.

홍콩 공영방송 RTHK에 따르면 토니 청은 이날 국가 분열, 자금 세탁, 선동적인 콘텐츠 출판을 공모한 혐의로 기소돼 법정에 출두했다. 보석 신청은 거부됐으며 그는 다음 번 법원 심리가 열리는 내년 1월 7일까지 구금될 예정이다.

앞서 토니 청은 지난 27일 오전 홍콩 주재 미국 영사관 맞은편 커피숍에서 경찰내 홍콩 국가보안법(홍콩보안법) 관련 사건 전담조직인 국가안보처에 의해 체포됐다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 그가 미국 영사관에 망명을 신청할 계획이었다고 보도했다.

홍콩보안법은 국가 분열, 국가 정권 전복, 테러 활동, 외국 세력과의 결탁 등 4가지 범죄를 최고 무기징역형으로 처벌할 수 있도록 한다.

토니 청은 지난 7월에도 홍콩보안법 위반 혐의로 체포돼 보석금 2000 홍콩달러를 내고 풀려난 바 있다. 이후 그는 출국이 금지돼 왔다.

그가 대표를 맡았던 조직 '학생동원'은 홍콩보안법이 시행되자 홍콩 내 활동 중단을 선언했으나, 이 조직의 해외 회원들은 활동을 이어가고 있다.

앞서 지난 7월 1일 홍콩 도심에서 벌어진 홍콩보안법 반대 시위 현장에서 경찰을 공격한 23세 남성이 홍콩보안법 위반 혐의로 처음 기소했다.

