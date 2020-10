전남도 “시·도 통합문제, 합의문 작성되면 언제든 만날 것”

이건섭 전남도 대변인 명의 브리핑서 밝혀



“차담회서 논의할 수 있는 사안은 아니다”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이건섭 전남도 대변인이 29일 도청 기자실에서 최근 당면 현안과 관련한 브리핑을 갖고 전남도의 공식 입장을 밝혔다.

이 대변인은 ‘시·도지사 만남’과 관련해 “현재 실무진에서 통합논의와 관련 협의 중에 있어 합의문이 작성되는 대로 언제든지 만날 것으로 기대한다”며 “다만 통합문제는 단순히 ‘차담’에서 논의 할 수 있는 사안은 아니다”고 말했다.

‘민간공항 전남 이전 시민여론조사’와 관련해서는 “민간공항 이전은 이미 광주시장이 협약을 통해 약속한 사항으로 반드시 이행할 것으로 기대한다”며 “상생을 위해 통합하자고 해 놓고 새삼 시민 여론조사를 실시하는 것은 많은 사람에게 약속 파기 수순을 밟고 있는 것 아니냐는 오해를 불러일으킬 수 있다”고 설명했다.

‘공공기관 이전 발표’와 관련해서도 언급했다.

이 대변인은 “공공기관 2차 이전 문제는 정부에서 이전 대상 기관과 이전 방식 등 어떠한 방침도 결정된 것이 없다”면서 “다만 1차 이전 당시 상생협력을 통해 큰 성과를 거둔 것처럼 2차 이전에도 긴밀하게 협력하는 것이 바람직하다”고 말했다.

특히 “공공기관 2차 이전 협력을 위해서 ‘공공기관 이전 시즌2 정책토론회’를 전남도가 참여를 제안했으나 광주시의 거절로 전남도와 민주당 전남도당이 공동 개최하게 됐다”고 언급했다.

이용섭 광주시장은 지난 7월 ‘공공기관 2차 이전땐 나주 아닌 광주 유치’에 따른 보도에서 “1차 이전 당시 전남에 지원한 결과 광주 시민의 상실감이 있고, 광주도 발전해야 하니 필요한 기관은 광주에 유치하도록 최선의 노력을 하겠다”고 말한 바 있다.

