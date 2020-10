[아시아경제 김흥순 기자] 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 10,400 전일대비 250 등락률 -2.35% 거래량 959,757 전일가 10,650 2020.10.29 15:30 장마감 관련기사 문성현 경사노위 위원장 "삼성 노사관계 잘 되어야 한국 경제 잘 된다"“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정삼성엔지니어링, 주가 1만 650원 (4.93%)… 게시판 '북적' close 은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 1001억원으로 지난해 동기보다 0.3% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다. 매출은 1조6032억원으로 작년 동기 대비 2.0%, 순이익은 596억원으로 15.9% 각각 줄었다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr