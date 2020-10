코스피, 1%대 하락 마감...코스닥은 810선 반등 성공

[아시아경제 박지환 기자] 29일 코스피가 외국인과 기관의 동반 매도세에 하락 마감했다. 반면 코스닥은 장 막판 상승 전환에 성공하며 810선에 올랐다.

이날 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 0.79% 내린 2326.67에 장을 마쳤다. 지수는 전장보다 32.92포인트(1.40%) 내린 2312.34에 출발해 약세 흐름을 지속했다.

코스피 시장 수급별로는 개인이 9803억원어치를 순매수하면서 지수를 방어했다. 반면 외국인과 기관은 각각 5367억원, 4763억원어치를 순매도하며 주가를 끌어내렸다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 9%대 상승을 기록한 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 697,000 전일대비 60,000 등락률 +9.42% 거래량 295,466 전일가 637,000 2020.10.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 1.4%대 하락..."코로나19 재확산 여파"삼성바이오로직스, 美 진출…샌프란에 R&D센터 개소(종합)코스피, 외국인·기관 '팔자'에 장초반 약세...2300선 등락 close 가 두드러졌다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 651,000 전일대비 9,000 등락률 +1.40% 거래량 361,549 전일가 642,000 2020.10.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 1.4%대 하락..."코로나19 재확산 여파"LG화학, 최근 5일 외국인 44만 5097주 순매수... 주가 63만 1000원(-1.71%)코스피, 외국인·기관 '팔자'에 장초반 약세...2300선 등락 close (1.40%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 253,000 전일대비 10,500 등락률 +4.33% 거래량 976,981 전일가 242,500 2020.10.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 1.4%대 하락..."코로나19 재확산 여파"코스피, 외국인·기관 '팔자'에 장초반 약세...2300선 등락릴리 임상중단…셀트리온 '경증환자 조기 항체치료' 주목 close (4.33%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 431,500 전일대비 1,500 등락률 +0.35% 거래량 260,771 전일가 430,000 2020.10.29 15:30 장마감 관련기사 배터리 대장주들, 최대 실적에도 주가 지지부진 왜 中 9월 전기차 배터리 사용량 전년比 45.1% ↑삼성SDI, 3Q 영업익 2674억원…'전지사업 호조'(종합) close (0.35%) 등이 올랐다. 반면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,100 전일대비 900 등락률 -1.53% 거래량 22,403,050 전일가 59,000 2020.10.29 15:30 장마감 관련기사 [특징주]삼성전자, 3분기 사상 최대 매출에도 약세 흐름 지속[삼성전자 컨콜]"ODM 유동적으로 운영…협력사 영향 최소화"[삼성전자 컨콜]"일본·유럽·인도 등에서 5G 장비 사업 적극 추진" close (-1.53%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 81,700 전일대비 1,200 등락률 -1.45% 거래량 2,533,100 전일가 82,900 2020.10.29 15:30 장마감 관련기사 SK하이닉스, 외국인 24만 3500주 순매도… 주가 -1.69%코스피, 외국인·기관 '팔자'에 장초반 약세...2300선 등락[클릭 e종목] 역대급 실적 기록한 SK머티리얼즈…영업익 첫 600억 돌파 close (-1.45%) 등은 하락했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 7.73% 오른 813.93를 나타냈다. 지수는 전장보다 15.18포인트(1.88%) 내린 791.02에 개장한 이후 오후들어 낙폭을 줄이다가 장 막판 상승 전환에 성공했다.

수급별로는 개인과 기관이 각각 327억원, 712억원 순매수하면서 810선에 올랐다. 반면 외국인이 817억원 순매도하면서 주가

상승을 막았다.

시총 상위 10개 종목 중에서는 대다수 종목이 올랐다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 44,600 전일대비 50 등락률 -0.11% 거래량 355,735 전일가 44,650 2020.10.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 1.4%대 하락..."코로나19 재확산 여파"코스닥 3%대 상승해 '800선' 탈환…코스피 상승 마감카카오게임즈, 투자자 검색 급증... 주가 4만 4450원(0.91%) close (-0.11%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 136,800 전일대비 300 등락률 -0.22% 거래량 67,826 전일가 137,100 2020.10.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 1.4%대 하락..."코로나19 재확산 여파"네이버, 호실적 딛고 다시 뛸 채비…고공행진 시작할까코스닥 3%대 상승해 '800선' 탈환…코스피 상승 마감 close (-0.22%) 등을 제외한 모든 종목이 상승했다.

