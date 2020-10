평택항만공사, 29일 해운물류 아카데미 수료식 개최

[아시아경제(평택)=이영규 기자] 경기평택항만공사가 29일 평택항 마린센터에서 해운물류 청년취업아카데미 수료식을 가졌다.

해운물류 청년취업아카데미는 지난 1개월 간 해사개론ㆍ스마트물류 트렌드ㆍ선하증권 및 해상보험 실무 등 해운ㆍ물류 분야 기초 및 심화(실무) 교육과 희망기업 분석ㆍ자기소개서 작성법ㆍ모의면접ㆍ멘토링교육 등 취업 역량 강화 교육으로 나눠 진행됐다.

특히 아카데미 수료식 후 진행된 자기소개서 첨삭 특강에서는 전문 외부강사가 나와 수료생 개별 자기소개서 작성 전략 및 첨삭 교육을 진행했다.

이날 수료식에 참석한 교육생들은 ▲지난 1개월간 진행된 해운물류 분야 교육 프로그램을 통해 취업에 대한 자신감이 생겼다 ▲평소 해운물류 분야에 관심이 많았는데, 관련 분야에 대한 특화 교육을 받고 또 취업에 대한 정보도 많이 얻을 수 있었다 ▲최근 취업에 성공했는데, 이 교육의 도움이 컸다고 생각한다 등 교육에 대한 만족감을 표시했다.

문학진 평택항만공사 사장은 "평택항만공사의 해운물류 청년취업아카데미가 코로나19로 인해 취업난이 가속화하는 상황에서 젊은 청년들의 구직난 해소에 힘이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

평택항만공사는 평택항 근로자 대상 물류관리사 등 자격증 취득을 위한 무료 온라인 교육과정, 도내 물류 특성화 고등학교 재학생 대상 찾아가는 아카데미를 운영하고 있다.

