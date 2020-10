신한은행, '응답하라 헤이영! 해시태그 이벤트' 실시

인스타그램에 부모님 헤이영시절 자랑한 고객에게 푸짐한 경품 제공

[아시아경제 조강욱 기자] 신한은행은 20대를 위한 금융브랜드 '헤이영(Hey Young)' 고객을 위한 '응답하라 헤이영! 해시태그 이벤트'를 진행한다고 29일 밝혔다.

이번 이벤트는 부모님의 20대 시절을 추억하는 사진이나 영상을 해시태그 #신한은행, #신한헤이영, #엄마아빠의헤이영시절 등과 함께 고객의 인스타그램에 업로드 하고 신한은행 공식 인스타그램에 참여인증을 댓글로 남겨 응모할 수 있다.

추첨을 통해 총 100명에게 ▲아이패드프로+애플펜슬 ▲고프로 히어로+쇼티 ▲에어팟 프로 ▲캐논 셀피스퀘어 ▲신세계상품권 3만원권 ▲치킨 상품권 등 다양한 경품을 제공한다. 이벤트 기간은 11월 15일까지며 신한은행 거래 고객은 물론 신규 고객까지 누구나 참여할 수 있다.

신한은행은 지난 6월 20대 고객을 위한 새로운 금융브랜드 Hey Young(헤이영)을 런칭하고 금융거래 특성을 반영한 'Hey Young 머니박스'와 'Hey Young 체크카드' 등 전용 상품을 출시했다. 또한 신한 쏠(SOL)에 20대 고객을 위한 직관적인 UI와 캐릭터 이모지를 활용한 'Hey Young' 모드를 선보였다.

신한은행 관계자는 "Hey Young을 사랑해주시는 20대 고객들을 위해 SNS를 통한 감사 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 20대 고객이 원하는 다양한 상품과 서비스를 제공할 예정"이라고 말했다.

