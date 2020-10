삼성제약, GV1001 전용 공장 GMP 인증 획득…"생산능력 3배 증가"

[아시아경제 유현석 기자] 삼성제약 삼성제약 001360 | 코스피 증권정보 현재가 3,540 전일대비 90 등락률 +2.61% 거래량 508,160 전일가 3,450 2020.10.29 10:53 장중(20분지연) 관련기사 우리에겐 불치병이란 없다! 백혈병 완치 시대 열었다! 믿을 수 있을까요? 제 2탄! 99% 박멸! 오존 발생기 부각!신풍제약 잘 보셨죠?! 이제는 남아공으로 갑니다! 대규모 임상 착수! close 은 'GV1001®’ 전용 공장으로 신축한 제 2공장에 대해 식품의약품안전처로부터 GMP(우수 의약품 제조 및 품질 관리 기준) 인증을 받았다고 29일 밝혔다.

GV1001은 젬백스가 알츠하이머·전립선비대증·췌장암 치료제 등으로 개발 중인 신약물질이다. 이번 제조소 허가를 통해 삼성제약은 최신식 생산설비 및 자동화 시설을 갖춘 제2공장에서 연간 4천만 바이알에서 최대 8천만 바이알까지 공급이 가능해졌다. 이는 기존 공장보다 3배가량 향상된 생산 능력이다.

경기도 화성시 향남제약공단 내 위치한 제2공장은 연면적 약 4300㎡로 규모로 지어졌다. 공장의 GV1001 전용 동결 건조 생산라인을 위해 건축 및 시설자금으로 약 200억원이 투입됐다.

삼성제약은 지난 2018년 말 제2공장 기공식을 시작으로 올해 3월 준공을 완료했다. 이후 최근까지 GMP 허가를 위해 생산설비 및 제조지원설비에 대한 적격성 평가와 제형군별 사전 GMP 평가 절차를 진행해왔다.

회사 관계자는 “GMP 인증 획득으로 본격적인 제2공장 가동을 시작하면서 생산성 향상 및 매출 증대가 가능할 것”이라며 "높은 안정성과 품질을 갖춘 생산설비와 자동화 시설을 통해 타사 대비 경쟁력을 갖추고 중견 제약사로 성장하는 발판으로 삼겠다”고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr