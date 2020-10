한전 "앞으로 해외 석탄화력발전 사업 안 한다"

[아시아경제 김보경 기자] 한국전력이 앞으로 신규 해외 석탄화력발전 사업을 추진하지 않겠다고 밝혔다.

한전은 28일 보도자료를 통해 이같이 선언하며 "향후 해외 사업을 추진할 때 신재생에너지, 가스복합 등 저탄소ㆍ친환경 해외 사업 개발에 집중할 계획"이라고 했다. 이러한 친환경 노력을 통해 2050년 이후 한전이 운영하는 해외 석탄화력발전사업은 모두 종료될 것으로 내다봤다.

이런 방침을 2020년 지속가능경영보고서에 반영해 주주를 비롯한 이해관계자들에게 친환경 발전 방향을 분명히 알리기로 했다. 환경ㆍ사회ㆍ지배구조(ESG) 경영 강화와 지속적인 추진을 위해 이사회 산하에 'ESG 추진위원회'도 설치할 방침이다.

다만 한전은 현재 진행 중인 4건의 해외 석탄화력발전사업 중 인도네시아 자바 9ㆍ10, 베트남 붕앙2 사업은 상대국 정부와 사업 파트너들과의 관계, 국내 기업 동반 진출 등을 종합적으로 고려해 계속 추진하기로 했다. 나머지 2건은 LNG 발전으로 전환하거나 중단하는 방향으로 재검토하고 있다고 설명했다.

한전 측은 "현재 운영 중인 해외 석탄화력발전사업도 국제 환경기준보다 더욱 엄격한 환경기준을 적용해 친환경적으로 운영하기 위해 노력하고 있다"고 했다.

앞서 김종갑 한전 사장(사진)은 지난 15일 국정감사에 출석해 한전과 발전자회사가 주도해 신규 해외 석탄화력발전사업을 개발할 의사가 없다는 뜻을 밝힌 바 있다.

