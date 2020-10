▲최갑선씨 별세, 이남출(前 농심 상무)·삼출(경희대 교수)·덕출(한화투자증권 에쿼티사업부 상무)씨 모친상 = 29일,서울 강남구 일원로 81 삼성의료원 장례식장 2호실, 발인 31일. 02-3410-3151

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.