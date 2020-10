작년 국내 R&D 1000대 기업 투자 54조원…전년比 8.1%↑

삼성전자 17조원 투자로 1위…1조 이상 투자 기업 8곳

[아시아경제 이광호 기자]국내 연구개발(R&D) 투자 1000대 기업의 2019년도 기준 R&D 투자액은 53조6000억원으로 전년(49조6000억원) 대비 8.07% 증가한 것으로 나타났다.

한국산업기술진흥원은 금융감독원을 통해 공시된 2019년 R&D 투자 상위 1000대 기업을 대상으로 R&D 스코어보드 조사를 실시한 결과를 29일 발표했다.

최근 10년간 1000대 기업의 매출액 대비 R&D 투자 비중은 꾸준히 증가해 2019년 4.29%로 전년 대비 0.53%포인트 증가한 것으로 조사됐다.

규모별로는 종업원 1000명 이상 기업의 R&D 투자가 가장 많았고, 산업별로는 제조업 R&D 투자가 47조9000억원(89.2%)으로 대부분을 차지했다.

기업규모별 종업원 1000명 이상 기업의 R&D 투자액은 46조1000억원(86.0%)이다. 300~999명 이하 기업의 경우 전년 대비 기업체수, R&D 투자, 매출액, 매출액 대비 R&D 투자, 종업원수 모두 증가했다.

산업별 R&D 투자에서 제조업 효과는 여전했다. 1000대 기업 중 74.8% 비중을 차지하는 제조업의 R&D 투자액은 47조9000억원(89.2%)이었다.

R&D 투자는 상위 기업이 주도하는 것으로 집계됐다. 상위 100대 기업의 R&D 투자는 45조원으로 1000대 기업 전체의 84.5%를 차지했다.

R&D 투자 1조원 이상인 기업은 삼성전자(17조원), SK하이닉스(3조2000억원), LG전자(3조1000억원), 현대자동차(2조8000억원), 삼성디스플레이(1조9000억원), 기아자동차(1조8000억원), 엘지디스플레이(1조6000억원), 엘지화학(1조1000억원) 등 8개로 나타났으며, 해당기업의 R&D 투자는 32조5000억원으로 1000대 기업 전체의 60.5%를 차지했다.

R&D 투자 상위 1000대 기업 중 50억원 이상 기업은 65.9%이며, 순위가 낮아질수록 R&D 투자 규모는 급격히 축소됐다.

R&D투자 1000대 기업 중 전년 대비 R&D투자 증가율이 가장 높은 기업은 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하는 트리노드㈜로 나타났다.

석영철 산업기술진흥원 원장은 "국내 민간 R&D투자를 선도하는 상위 1,000대 기업의 R&D 투자액, 매출액 대비 R&D투자 비율 등이 증가세라는 점은 긍정적 신호"라며 "지난해 일본 무역 규제 등 거시경제 환경 악화에 따른 투자 감소 우려가 있었는데 기업이 R&D 등 미래 투자에 적극적으로 나서고 있어 신종 코로나바이러스감염즘(코로나19) 극복에 희망이 보인다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr