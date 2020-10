경기보건환경硏, 식품내 1급발암물질 '무기비소' 점검 강화

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도보건환경연구원이 11월부터 식품 내 1급 발암물질인 '무기비소' 점검을 대폭 강화한다.

무기비소는 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)에서 1급 발암물질로 분류하고 있으며 사람이 체내 섭취할 경우 폐암, 피부암, 간암 등을 유발하는 물질로 알려져 있다.

경기보건환경연구원은 쌀, 톳, 모자반 등 일부 식품군에서 무기비소 화합물이 검출돼 안전관리 강화 필요성이 제기됨에 따라 무기비소 분석시스템을 11월부터 본격적으로 활용할 계획이라고 29일 밝혔다.

우리나라는 2017년 쌀에 대한 무기비소 기준(0.2mg/kg)을 설정했으며 지난해에는 해조류(톳, 모자반)와 쌀이 함유된 기타식품, 특수용도식품으로 기준을 확대한 상태다.

경기보건환경연구원이 11월부터 활용하는 HPLC/ICP/MS(액체크로마토그래피/유도결합플라즈마분광기/질량분석기)는 식품 내 중금속 총량뿐만 아니라 개별 화합물 성분에 따른 분리ㆍ분석이 가능한 장비다. 이를 활용하면 중금속 분석에 앞서 식품 내 성분을 물리ㆍ화학적 성질에 따라 종류별로 분리할 수 있다.

기존 장비는 ICP(유도결합플라즈마분광기)라는 장비로 모든 중금속의 총량에 대해서만 분석이 가능했다.

오조교 경기보건환경연구원장은 "11월 중 연구원 자체적으로 기획 수거ㆍ검사하는 '식품안전지킴이 사업'을 통해 쌀, 톳 등의 식품에 대한 무기비소 함량 점검을 실시할 예정"이라며 "내년에는 무기비소와 관련된 연구 주제를 설정, 깊이 있는 연구를 통해 도민이 안전하게 즐길 수 있는 먹거리를 만들 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

