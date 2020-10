서울 시흥동에 첨단 원스톱 제조 가능한 '서울패션스마트센터' 개소

패션 제조업체 857개 밀집지역 … 소공인 생산성 높이고 지역 일자리 창출도

[아시아경제 조인경 기자] 서울시는 857개의 패션 제조업체가 밀집해 있는 금천구 시흥동에 약 400평(연면적 1247㎡) 규모의 '서울패션스마트센터(금천 솔루션앵커)'를 개관한다고 29일 밝혔다.

서울패션스마트센터는 패션의류 소공인을 지원하고 취업·창업을 통한 일자리를 창출하고자 조성된 공간이다. 영세한 패션의류 제조업체들의 생산성 향상을 위해 첨단 장비를 누구나 사전 예약 후 무료로 이용할 수 있고, 패션산업 창업자를 위한 실전형 아카데미도 진행된다.

센터 내에는 IT 솔루션 기반으로 디자인 상담부터 패턴-자동재단(CAM)-봉제-마감 등 제품 생산까지 가능한 국내 최초의 원스톱 스마트 제조혁신 시스템이 구축돼 있다.

전체 공간은 패션의류 소공인들의 의견을 수렴해 효율적인 동선을 갖춘 자동재단실, 공용장비실, 교육장, 창업공간, 마스크 제조시설, 사무공간 등으로 구성된다. 소공인이 고객맞춤형 다품종 소량의류 제작을 원할 경우, 센터 방문 뿐 아니라 홈페이지를 이용한 비대면 상담으로도 신속하게 제품 제작이 가능하게끔 지원할 예정이다.

시는 서울패션스마트센터가 패션의류 분야의 경쟁력을 키우는 컨트롤타워가 될 수 있도록 청년 창업인의 아이디어와 기술숙련공들의 노하우가 협업할 수 있는 다양한 교육 프로그램, 협업 프로그램도 연중 운영한다.

특히, 전세계로 급속히 확산중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 미세먼지, 황사 등에 대비한 '서울시 방역물품 수급종합대책'의 일환으로 센터에 보건용 마스크 제조·생산시설을 구축, 내년부터 연간 550만장의 마스크를 생산할 수 있게 된다.

김의승 서울시 경제정책실장은 "패션의류 소공인과 청년창업자 지원을 위한 1호 서울패션스마트센터가 조성돼 뜻깊은 첫 발을 내딛게 됐다"며 "앞으로 도심제조업 활성화 방안을 적극 모색해 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 주도해 나가겠다"고 말했다.

