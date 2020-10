현빈, 대통령 표창 수상 "큰상 영광…묵묵히 노력하겠다"

[아시아경제 김봉주 기자] 배우 현빈이 대통령 표창을 수상했다.

28일 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 '2020 대한민국 대중문화예술상 시상식'이 개최됐다.

현빈은 이날 배우 김희애와 방송인 강호동, 연주자 김기표, 작가 김은희, 배우 천호진 등과 함께 대통령 표창을 받았다.

tvN '사랑의 불시착'으로 한류 드라마를 선도해 대통령 표창을 수상한 현빈은 "이렇게 큰 상을 받게 돼서 영광스럽게 생각한다"며 "앞으로 제 위치, 제 자리에서 묵묵히 다양한 역할과 이야기를 전할 수 있는 배우가 되도록 노력하겠다"며 소감을 전했다.

현빈은 이어 "지금 우리나라 대중문화예술이 전 세계적으로 많은 관심과 사랑을 받고 있다. 저도 조금이나마 도움이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

