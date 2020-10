중랑구, 김장철 맞이 쓰레기 특별 수거

11월1일부터 12월31일까지 일반·공동 주택, 소형 음식점 김장쓰레기 특별 수거기간 운영...고추꼭지, 파뿌리, 양파와 마늘껍질 등은 생활쓰레기로 분리 따로 배출

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 김장쓰레기 특별 수거기간을 운영한다.

구는 오는 12월31일까지 2개월간 김장쓰레기 특별 수거기간을 운영한다.

김장쓰레기 특별 수거기간에는 김장쓰레기를 음식물쓰레기, 생활쓰레기, 재활용품 등과 따로 분리해 배출하되 김장을 하고 남은 배추, 무, 파 등 채소류는 잘게 썰어 물기와 함께 염분, 고춧가루 등의 이물질을 최대한 제거한 후 20ℓ 이상의 일반종량제봉투에 담아 배출하면 된다.

구는 다량의 쓰레기 발생에 대비해 청소 대행업체별로 김장쓰레기 수거 기동반을 3개조로 운영, 김장쓰레기 미수거 및 적체로 인한 민원 발생을 예방하는 한편 혼합배출 방지를 위해 쓰레기 무단투기 단속도 함께 진행할 방침이다.

또, 생활쓰레기, 음식물쓰레기 등과 혼합하여 배출 시 미 수거 될 우려가 있으므로 동별 배출요일, 일시, 배출요령 등을 면밀히 살펴 배출해 줄 것을 당부했다.

류경기 중랑구청장은 “항상 쓰레기 배출에 협조해주시는 구민여러분께 감사드린다”며 “이번 김장쓰레기 특별 수거기간 동안 배출요령을 반드시 지켜 깨끗한 중랑을 만드는 데 협조해주실 것을 당부 드린다”고 말했다.

구는 이번 김장쓰레기 특별 수거기간 운영을 알리는 홍보 안내문을 4만매 제작, 배부하고 전통시장과 소규모음식점 등 관련단체와 협조하는 등 배출방법을 적극적으로 알리고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr