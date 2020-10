포항시, 사회적기업 주도 '도시재생사업 활성화 포럼' 개최

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 28일 중앙상가 '창의카페'에서 사회적기업 육성사업의 일환으로 '도시재생사업과 사회적경제협력 활성화 포럼'을 개최했다.

사회적기업협의회(대표 이상헌)의 주관으로 열린 이날 포럼에는 포항시의원, 각 사회적기업 대표, 포럼관련 각계 전문가 등 20여 명이 참석했다.

포항시는 현재 사회적기업 제품 공공 판로 개척을 위한 설명회 및 판촉행사, 사회적경제 선진지 견학 및 네트워크 활성화 워크숍, 사회적기업 한마음 행사 등을 진행하고 있다.

최근 '우리동네 살리기' 등 각 지역의 도시재생 문제가 주요 국정과제로 대두되고 있는 가운데, 도시재생 뉴딜사업에서 발생하는 젠트리피케이션 현상 등 다양한 부작용을 보완하고 사업의 지속가능성을 담보하기 위한 대안으로 사회적경제와 다양한 협력 방안을 강구하고 있다는 게 포항시의 설명이다.

김종식 포항시 일자리경제실장은 "오늘 개최된 포럼은 도시재생뉴딜사업에 사회적기업이 참여해 사회적가치 실현은 물론 지역성장 동력 조성을 함께 모색하는 매우 의미 있는 토론의 장이었다"며 "도시재생뉴딜사업이 사회적경제와 지역주민협의체의 상생협력에 따른 사업 시너지 효과를 낼 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

