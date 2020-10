보디빌더 김기중, 돌연 사망…"한의원 부항으로 세균 감염됐다"

[아시아경제 김봉주 기자] 보디빌더 김기중이 부항으로 인한 세균 감염으로 치료를 받던 중 갑작스럽게 사망해 충격을 주고 있다.

지난 27일 김기중의 동생 A씨는 김기중의 인스타그램을 통해 "사랑하는 오빠가 먼저 하늘나라로 갔다"면서 고인의 사망 소식을 전했다.

A씨는 부고를 전하면서 "황망한 마음에 일일이 연락 드리지 못함을 널리 혜량해주시길 바란다"고 덧붙였다.

앞서 김기중은 지난 8일 입원 사실을 알렸다. 김기중은 이날 인스타그램에 "저는 어이없게도 한의원 부항으로 인한 세균감염이 됐다"면서 "지금은 병원에서 수술 후 입원 치료중"이라고 전했다.

김기중은 "지난 9월30일 어깨 겨드랑이에 붓기가 보여 동네 한의원에 가서 부항을 떴다"면서 "두 번의 부항을 떴는데 그 와중 상처 부위에 구멍을 크게 내었고 진물 고름이 엄청 나왔다"고 적었다.

그러면서 "(부항으로 인한) 구멍을 통해 온몸에 세균이 들어왔다"고 적었다.

이어 "10월3일 너무 아파 응급실로 바로 왔다"면서 "간 전해질 기능이 망가졌다. 다행히 수치도 내리고 지금은 수술받은 부위 회복에 신경 쓰고 추스르고 있다. 수술은 잘 끝났고, 이참에 일 좀 쉬면서 몸을 추스르려고 한다"는 근황을 전했다.

그러면서 "한의원 이름은 밝히지 않았지만 한의원에 법적 처리를 할 예정"이라며 "해당 분야에서 도움 주실 수 있는 분은 연락해 달라"고 덧붙였다.

해당 글에는 "치료 잘 받고 퇴원해라", "도대체 무슨 일이냐", "빠른 쾌유 바란다" 등의 응원 댓글이 달렸다.

김기중은 해당 글 이후 인스타그램에 두 차례 자신의 사진을 남긴 뒤 결국 사망했다. 입원 24일 만이다.

김기중의 사망 소식이 전해지자 그의 인스타그램에는 지인과 누리꾼들의 추모 댓글이 이어지고 있다.

한편 김기중은 '2019 피트니스스타 부천 머슬 그랑프리' 및 여러 대회에서 다수 우승했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr