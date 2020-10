경기도주식회사, 도내 中企 동북아 시장 공략 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도주식회사가 도내 중소기업의 동북아시아 시장 진출 지원을 위해 팔을 걷었다.

경기도주식회사는 28일 한국도자재단, 중국백두산개발건설(그룹)유한책임회사, 한통회국제무역유한회사와 백두산 경제무역교류 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

이날 협약에 따라 각 단체는 백두산 내 경기도 중소기업 우수상품 전시판매관 설치 및 운영, 한ㆍ중 도자제품 합작제작 및 판매, 고품격 백두산 여행 프로젝트 개발 합작 등을 진행한다.

특히 백두산 관광개발특구에 설치되는 전시 판매관은 100평 이상 규모로 예상하며 도내 중소기업 제품의 효과적인 수출창구가 될 것으로 보인다.

또 중국 연변주 정부 및 중국 백두산 관리위원회와의 협력과 적극적인 지원으로 백두산 내 경기도 중소기업 제품 판매를 통해 더 많은 도내 중소기업들이 중국 수출 혜택을 받을 것으로 예상된다.

이석훈 경기도주식회사 대표는 "경기도주식회사는 경기도를 대표해 중소기업들의 판로를 개척하고, 해외 파트너들과 함께 경제ㆍ비즈니스 협력을 할 수 있도록 지원하고 있다"며 "동북아 시장은 중국, 러시아, 북한 등 다양한 경제진출의 교두보가 될 수 있는 만큼 적극적으로 개척해 가겠다"고 의지를 다졌다.

경기도주식회사는 앞서 지난 8월 연변 경기비즈니스센터 설치를 통해 현지 시장 진출의 기반을 마련했다.

한편 이날 협약식에는 경기도주식회사 이석훈 대표, 한국도자재단 최연 대표, 중국백두산개발건설(그룹)유한책임회사 장금보 이사장, 한통회국제무역유한회사 박철남 이사장 등이 참석했다.

