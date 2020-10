트럼프, 기상 연구기관에 '기후변화 부정론자' 임명

[아시아경제 정동훈 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부가 기후변화의 심각성을 부정하는 인사를 기상현상을 연구하는 정부기관에 임명한 것으로 알려졌다.

27일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 이같이 보도하며 트럼프 대통령이 재선에 성공하면 국책 연구기관 장악 시도가 더욱 거세질 것이라고 전망했다.

NYT에 따르면 최근 트럼프 정부는 국립해양대기청(NOAA)의 수석과학자를 교체하고 '부차관보' 직을 신설했다. 상무부 산하 연구기관인 NOAA는 독립적 연구를 토대로 인간 활동에 의한 기후변화의 위험성을 홈페이지 등에 적극적으로 경고하고 있다.

새로 임명된 인물들의 성향은 기후변화의 심각성을 부정하는 편이다. 라이언 마위 신임 수석과학자는 보수 싱크탱크인 케이토 연구소 연구원 출신이다. 과학자들이 기후 변화의 위험성을 과대평가하고 있다고 비판해온 인물이다. 신임 부차관보로 임명된 마이클 리게이츠 델라웨어대 교수 역시 인간 활동이 기후변화를 일으킨다는 학계 정설에 부정적인 입장을 표명해왔다.

