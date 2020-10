[아시아경제 송승윤 기자] GS홈쇼핑 GS홈쇼핑 028150 | 코스닥 증권정보 현재가 144,700 전일대비 300 등락률 +0.21% 거래량 16,517 전일가 144,400 2020.10.28 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"GS홈쇼핑, 3분기 영업익 전년대비 45% 증가"하늘길 막힌 中企 협력사…GS홈쇼핑, 해외 제조사 품질점검 대신 나선다2분기 실적 기상도 마트·영화관 '비'…가전 '맑음' close 은 올해 3분기 영업이익이 383억원으로 지난해 동기 대비 94.3% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다.

매출은 2867억8200만원으로 지난해 동기 대비 2.3% 늘었다. 순이익은 299억원으로 28.5% 증가했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr