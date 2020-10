[아시아경제 박혜숙 기자] 아파트 입주자 대표가 흉기를 휘둘러 관리소장을 살해한 뒤 달아났다가 경찰에 자수했다.

인천 서부경찰서는 살인 혐의로 인천 서구 모 아파트 입주자 대표 60대 남성 A씨를 체포해 조사 중이라고 28일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 11시께 자신이 사는 아파트 관리사무실에서 관리소장인 50대 여성 B씨의 목 부위를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

그는 범행 직후 달아났다가 3시간여만인 이날 오후 2시 30분께 경찰서를 찾아 자수한 것으로 전해졌다.

B씨는 신고를 받고 출동한 119구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받았으나 숨졌다.

경찰 관계자는 "A씨와 B씨가 평소 아파트 운영 문제로 다툼이 잦았던 것으로 파악된다"며 "A씨를 상대로 범행 동기와 정확한 사건 경위를 조사하고 있다"고 밝혔다.

