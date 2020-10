[아시아경제 이민우 기자] SBS미디어홀딩스 SBS미디어홀딩스 101060 | 코스피 증권정보 현재가 1,680 전일대비 15 등락률 +0.90% 거래량 25,174 전일가 1,665 2020.10.28 14:16 장중(20분지연) 관련기사 SBS미디어홀딩스, 티와이홀딩스로 최대주주 변경SBS미디어홀딩스, 작년 영업익 49억…전년비 106% 증가저가 매수 유효한 시장, 스탁론 빌릴 타이밍 따로 있다 close 는 대외 불확실성 대비 및 사전 유동성 확보를 위해 단기차입금을 1000억원 늘리기로 결정했다고 28일 공시했다. 자기자본 대비 16.65%에 해당하는 규모이며 차입 형태는 기업어음 발행이다.

