김영록 전남지사 “日원전 오염수 해양방류 저지 강력 대처할 것”

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 후쿠시마 원전 오염수 해양방류를 저지하기 위해 강력히 대처하겠다는 입장을 밝혔다.

김 지사는 26일 일본 원전의 오염수 방류 결정 관련 발표문을 통해 “일본 정부가 관련국과 자국민들의 반대에도 불구하고 해양방류를 결정해 2022년 10월부터 실행에 옮기는 것은 인류에 대한 죄악이다”며 일본 정부를 강력히 비판했다.

김 지사는 저장탱크에 있는 오염수 70% 이상이 방사능 기준치를 초과한다는 지난 2018년 도쿄전력 자료를 인용했다.

그는 “방사능 오염수가 처리 후 태평양에 방출돼 희석되더라도 안전하다는 근거는 어디에도 없다”며 “인류 모두의 공동자산인 바다에 방사능 오염수를 방류하겠다는 것은 무책임함을 넘어 인류와 해양생태계를 방사능으로 피폭하겠다는 것이다”고 주장했다.

특히 “대한민국 제1수산물 생산기지인 전남 연안해역을 책임진 전남도지사로서 국민의 안전한 먹거리와 해양생태계를 지켜야 한다”며 “오염수 처리 문제에 대한 최선의 해결책은 오염수 저장탱크를 땅속 깊이 묻는 것뿐이다”고 말했다.

이어 “일본 정부는 해양방류 관련 준비를 중단하고, 자국 내 장기 저장을 위한 정책으로의 전환과 대한민국과 주변국에게 원전 오염수에 대한 모든 자료 및 정보를 투명하게 공개하라”고 촉구했다.

한편 김 지사는 27일 개최 예정인 한일해협연안 시도현지사회의에서 이같은 입장을 밝히고 공동 대응에 나설 방침이다.

