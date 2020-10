신안군, 청소년참여위원회 정기회의 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)은 지난 23일 압해도 ‘천사 섬 분재공원’에 조성한 저녁노을 미술관 북카페에서 신안군청소년참여위원회 3차 정기회의를 개최했다고 26일 밝혔다.

이날 행사에는 관내 청소년 9명의 위원이 참석해 오는 2021학년도 대학수학능력시험 수험생들을 위해 수능 응원 캠페인 활동을 주제로 회의를 진행했다.

관내 고등학교에서 진행 할 수능 응원 캠페인 활동은 청소년참여위원회, 1388청소년지원단 연합으로 청소년참여위원들이 행사를 직접 기획하고 진행까지 할 예정이다.

제16기 신안군청소년참여위원회는 지난 5월 위촉식을 시작으로 신안군 관광명소를 견학하고, 체험활동을 진행했다.

박우량 신안군수는 “청소년참여위원들이 주체적으로 청소년 관련 정책과 사업에 의견을 제시하고 자신의 권리를 만들어나가는 청소년위원회가 되길 바란다”고 말했다.

