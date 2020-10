김대현 무안군의회 의장 ‘고맙습니다 필수노동자’ 캠페인 동참

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 무안군의회 김대현 의장이 지난 23일 필수노동자들에게 감사와 응원의 메시지를 전하는 ‘고맙습니다 필수노동자’ 릴레이 캠페인에 동참했다.

이 캠페인은 코로나19 상황에서도 대면 서비스가 불가피한 보건의료, 배달·운송업 종사자, 사회복지, 돌봄서비스, 환경미화 등 필수노동자들을 응원하기 위해 시작된 릴레이 캠페인이다.

김산 무안군수의 지명을 받아 캠페인에 참여한 김대현 의장은 ‘고맙습니다 필수노동자 여러분’이라고 쓴 손팻말을 든 사진을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올리며 필수노동자들에게 고마움을 표시했다.

김 의장은 “코로나19로 인한 어려운 여건에서도 항상 우리의 일상을 지켜준 필수노동자 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “힘든 상황에서도 묵묵히 맡은 바 임무를 다하시는 분들이 존중받고 대우받을 수 있는 사회적 분위기가 퍼지기를 바란다”고 말했다.

한편, 김 의장은 다음 캠페인 주자로 김란 무안교육지원청교육장과 장희선 무안군어린이집연합회장을 지목했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr