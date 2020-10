[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 이용섭 광주광역시장이 26일 오후 시청 야외음악당에서 열린 오월 광주정신 확산과 코로나19 위기 극복을 위한 ‘오월 3단체 봉사활동’ 발대식에 참석해 김용집 광주시의회 의장, 오월 3단체 회장 등 내빈들과 기념촬영을 하고 있다. 사진=광주광역시 제공

