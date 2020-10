'혁신 냉각·바닥공기 청정'…중견기업 '맞춤가전'

고객 욕구 반영 신제품

[아시아경제 김대섭 기자] 생활건강가전 중견기업들이 고객 욕구에 맞춰 혁신기술을 적용한 다양한 신제품들을 잇따라 선보이고 있다. 혁신 냉각기술로 공간혁신을 이뤄내거나 하부흡입이 가능한 구조로 설계해 실내 공기질 개선을 돕는 등 고객의 마음을 사로잡고 있다.

24일 업계에 따르면 코웨이는 25일 현대홈쇼핑을 통해 '아이콘' 정수기 첫 론칭 방송을 선보인다. 이 신제품은 혁신 냉각기술을 통해 제품 내 컴프레셔를 없앴다. 가로 18cm, 측면 34cm로 크기를 줄여 공간 혁신을 이뤄냈다.

정수기 소음 발생의 원인인 컴프레셔가 없기 때문에 조용한 주방 공간을 만들 수 있다. 저소음을 인정받아 정수기 최초로 영국 소음저감협회에서 부여하는 국제 인증 '콰이어트 마크'를 획득했다는 게 회사의 설명이다.

아이콘 정수기는 인공지능(AI) 기술이 적용된 스마트 혁신 제품이다. 이 제품은 상태를 스스로 진단하고 이상 발견 시 해결 방법은 물론 온수 추출 등 위험 상황도 음성으로 안내한다.

또 고령화 시대에 맞춰 실버케어 기능을 적용했다. 48시간 동안 물 사용이 없는 경우에는 등록된 사용자에게 알람을 통해 안내한다.

청호나이스도 23일 '뉴 히어로' 공기청정기를 출시했다. 이 신제품은 바닥 공기부터 집중 청정 관리하는 게 특징이다. 이를 통해 실내 공기질이 개선된다는 콘셉트로 개발됐다. 제품을 바닥으로부터 약 10㎝ 띄워 하부흡입이 가능한 구조로 설계됐다.

뉴 히어로 공기청정기는 360도 전 방향에서 흡입이 가능한 원통형 구조로 선보였다. 초미세먼지 집진필터, 탈취필터, 황사방지필터, 탈취강화필터, 집진강화필터를 통해 걸러진 깨끗한 공기를 순환시킨다.

실시간 실내오염 확인 기능도 갖췄다. 미세먼지, 초미세먼지, 극초미세먼지 농도를 각각 수치화시켜 사용자에게 실시간 알려줌으로써 실내 공기질에 대한 정보를 제공한다. 숙면에 방해되지 않는 '저소음 취침모드' 기능도 적용됐다.

교원그룹은 이달 초 건강가전 종합 브랜드 웰스를 통해 '듀얼 살균수기'를 선보였다. 이 제품은 조리수와 세척수 전용 출수구를 구분해 용도에 따른 맞춤 사용이 가능하다. 또 정수된 물을 전기분해하는 살균 시스템을 갖췄다. 인체에 무해한 세척수를 통해 대장균, 황색포도상구균, 녹농균, 시겔라균 등 유해물질을 99.99% 제거할 수 있다는 게 회사의 설명이다.

웰스 듀얼 살균수기는 싱크볼에 설치해 사용할 수 있다. 제품 렌털 시 정기적인 관리와 함께 살균 시스템 전극 모듈 교체 등 다양한 서비스가 제공된다.

업계 관계자는 "고객 욕구에 맞춰 사용자 편의성을 강화한 혁신 기술의 결정체"라고 말했다. 또 다른 관계자는 "생활 속 위생과 건강에 대한 걱정이 큰 고객들을 위한 맞춤형 제품"이라고 강조했다.

