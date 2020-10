부산은행 창립 53주년 "사회적 가치 만드는 은행 되겠다"

[아시아경제 김민영 기자] BNK부산은행은 23일 부산 남구 은행 본점에서 창립 53주년 기념식을 열었다고 밝혔다.

이날 기념식에서 빈대인 부산은행장은 “부산은행이 창립 53주년을 맞이하기까지 따뜻하게 부산은행을 응원해주신 고객분들과 지역사회에 깊은 감사를 드린다”며 “부산은행은 앞으로 더 큰 사회적 가치를 만드는 은행이 되기 위해 노력해 나가겠다”고 말했다.

아울러 빈 행장은 “취임 때부터 강조한 고객중심경영의 의미를 다시금 되새기고 ‘진정한 고객중심경의 완성’을 위해 노력해야한다”고 강조했다

▲디지털화·모바일화 ▲채널과 영업방식 변화에 속도 ▲진정한 지역밀착 은행 등을 강조하며 새로운 미래에 대비해 힘을 기르자고 밝혔다.

1967년 10월25일, 자본금 3억원, 임직원 82명으로 설립된 부산은행은 자본금 9774억원, 임직원 3800여명의 국내 최고의 지역은행으로 성장했다. 부산은행은 현재 중국, 베트남 등 아시아 지역에 3개의 영업점과 3개의 사무소를 운영하고 있다.

