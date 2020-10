[아시아경제 박소연 기자] 포스코는 23일 컨퍼런스콜에서 "내년 철광석 가격은 상반기에 (톤당)100달러대 중반대를 예상하고, 하반기에는 상반기 대비 안정화돼 90달러대 중반으로 전망 중"이라고 밝혔다.

포스코는 "철광석은 중국의 수요가 가장 중요한데 중국의 수요가 견조하고, 브라질의 공급도 개선될 것으로 본다"며 "중국정부 동절기 환경규제 강화하면 4분기에는 3분기 대비 가격이 소폭 하락할 것으로 본다"고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr