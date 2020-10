NH투자증권, 월지급식 등 공모 ELS 5종 모집

[아시아경제 금보령 기자] NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 9,480 전일대비 60 등락률 +0.64% 거래량 678,233 전일가 9,420 2020.10.22 10:57 장중(20분지연) 관련기사 IT 트렌드·투자정보가 궁금하다면…NH證, 웹 세미나 개최NH투자증권, 공모 ELS 5종 모집…해외주식 기초자산 상품 등[2020국감]옵티머스사기 도마에..."남동발전 통상적인 과정과 달라" close 에서 월지급식 등 공모 주가연계증권(ELS) 5종을 판매한다.

NH투자증권은 오는 23일 오후 1시까지 ELS 5종을 모집한다고 22일 밝혔다.

ELS 20043호는 월지급식 상품이다. 매월 연금형식의 이자수익을 기대하는 투자자에게 관심이 높을 것으로 예상되고 있다.

이 상품은 S&P500, 홍콩H지수(HSCEI), 삼성전자 보통주를 기초자산으로 한다. 만기 3년 상품으로 매월 월수익 지급평가일에 각 기초자산의 종가가 모두 최초 기준가격의 65% 이상인 경우 월지급 수익률 0.4175%(세전,연 5.01%)를 지급한다. 예를 들어 1억원을 청약하면 매월 41만7500원(세전)을 받을 수 있다. 투자 기간 중 월수익 지급 횟수는 최대 36회이다.

또한 6개월마다 조기상환 평가일에 모든 기초자산 가격이 최초 기준가격 대비 95%(6개월), 90%(12개월), 85%(18,24개월), 80%(30개월) 75%(36개월) 이상인 경우 원금에 월지급 수익률을 더해서 자동조기상환 된다. 만약 모든 기초자산 중 어느 하나라도 최초 기준가격의 55% 미만으로 하락한 적이 있고 만기평가 시 어느 하나라도 75% 미만이면 만기상환 조건에 따라 최대 100%까지 원금손실이 발생할 수 있다.

ELS 20041호는 발행 후 6개월 조기상환 조건이 85%이상이면 상환된다. 1년 이내 조기상환을 기대할 수 있고, 원금손실 조건도 45%로 원금손실 가능성을 상대적으로 낮췄다.

ELS 20041호는 S&P500, 유로스톡스50지수(EuroStoxx50), 코스피200지수를 기초자산으로 한 만기 3년 상품이다. 조기상환 평가일에 모든 기초자산 가격이 최초 기준가격 대비 85%(6,12,18개월), 80%(24,30개월), 75%(36개월) 이상이면 연 4.5%(세전)의 수익을 지급한다. 조기 상환이 되지 않더라도 모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가일까지 최초 기준가격의 45% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 연 4.5%(세전)의 수익을 준다. 그러나 모든 기초자산 중 어느 하나라도 최초 기준가격의 45% 미만으로 하락한 적이 있고 만기평가 시 어느 하나라도 75% 미만이면 만기상환 조건에 따라 최대 100%까지 원금을 손실할 수 있다.

5개의 ELS 상품은 총 370억원 한도로 모집한다. 청약은 NH투자증권 전 영업점 및 NH투자증권 온라인 홈페이지에서 가능하다. 상품별 최소 가입금액은 100만원이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr