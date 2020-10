기업은행, ‘IBK생활금융’ 예금·적금·대출 연계상품 출시

금융 수수료 면제 등 생활금융 혜택 제공하는 입출금식 통장

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행이 입출금식 통장과 적금, 대출 등을 연계한 IBK생활금융 상품들을 오는 23일에 출시할 예정이다. 결합 상품 가입을 통해 일상생활에 필요한 금융 혜택과 서비스를 한 번에 이용할 수 있도록 한 것이 특징이다.

IBK주거래생활금융통장은 급여(월 50만원 이상) 또는 연금(4대 연금)을 받거나 생활비(아파트관리비, 지로, 등) 자동이체(2건) 거래만 있으면 금융 수수료 면제와 환율 80% 우대 혜택 등을 받을 수 있다. 면제 수수료는 전자금융 타행 이체수수료(월 50회), 타행 자동화기기(ATM) 출금수수료(월 10회), 기업은행 자동화기기 타행이체수수료(월10회) 등이다.

IBK생활금융적금은 매월 고객이 지정한 날짜를 기준으로 IBK주거래생활금융통장 최종 잔액의 1%를 매월 자동으로 적립하는 1년 만기 자유적립식 상품이다. 금리는 최대 연 2.5%로, 월 최대 10만원까지 적립할 수 있다.

IBK생활금융소액대출은 입출금식 통장에 잔액이 부족해도 공과금?아파트 관리비, 간편결제 등의 자동이체에 한해 출금될 수 있도록 한 대출 상품이다. 마이너스 통장 형태로, 최대 대출한도는 50만원이고 현금 출금 또는 일반 계좌이체는 할 수 없다. 기업은행 관계자는 “통장잔액이 부족해 발생할 수 있는 소액 단기연체를 방지해 신용등급 관리에 도움이 될 것”이라고 말했다.

IBK생활금융적금과 IBK생활금융소액대출 모두 기업은행 스마트뱅킹 어플리케이션 ‘i-ONE(아이원) 뱅크’에서 가입할 수 있다. IBK주거래생활금융 가입 고객 중 주식거래를 원하는 고객은 별도 이체거래 없이 이 통장에서 주식거래를 할 수 있는 제휴증권서비스 신청도 가능하다.

한편 기업은행은 상품 출시를 기념해 다음달 30일까지 비대면 채널로 IBK주거래생활금융통장을 가입한 고객에게 추첨을 통해 다이슨 에어랩(2명), 스타벅스 기프티콘(1000명)을 제공한다. 또한 적금 또는 대출을 추가로 가입한 고객에게는 추첨을 통해 LG 노트북(1명), LG 시네빔(2명), 스타벅스 텀블러(20명도)도 제공한다.

