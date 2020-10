김정은 "중국 인민군의 붉은 피, 영원토록 잊지 않을 것" 중공군 참배

중국의 6·25전쟁 참전 70주년 맞아

김정은 북한 국무위원장이 중국의 6·25전쟁 참전 70주년을 맞아 중공군 열사능을 참배했다고 북한 관영매체 조선중앙통신이 22일 보도했다.

통신은 이날 "김정은 동지께서 중국 인민지원군 조선전선 참전 70돌에 즈음해 평안남도 회창군에 있는 중국인민지원군 열사능원을 찾고 열사들에게 숭고한 경의를 표했다"고 전했다.

인민지원군 열사묘는 6·25전쟁 당시 중국 인민지원군 사령부가 있던 곳으로, 마오쩌둥 전 주석의 장남이자 6·25 전쟁에서 전사한 마오안잉 등의 유해가 묻혀 있다.

김 위원장은 묘를 찾아 자신 명의의 꽃바구니를 진정하고 "중국 인민지원군 장병들의 붉은 피는 우리 조국 땅 곳곳에 스며있다"며 "우리 당과 정부와 인민은 그들의 숭고한 넋과 고결한 희생정신을 영원토록 잊지 않을 것"이라고 말했다.

그는 "조·중(북·중) 두 나라 군대와 인민이 운명을 하나로 연결시키고 생사고락을 같이하면서 피로써 쟁취한 위대한 승리는 세월이 흐르고 세기가 바뀐 오늘에 와서도 변함없이 실로 거대한 의의를 가진다"며 북·중 친선의 역사적 가치를 강조했다.

이날 참배에는 최룡해 국무위원회 제1부위원장, 리병철 당 중앙군사위원회 부위원장, 김덕훈 내각총리를 비롯해 박정천 군 총참모장, 김재룡·리일환·김형준 등 당 부위원장이 수행했다.

리선권 외무상, 김명식 해군사령관, 김광혁 항공 및 반항공군사령관, 리영철 회창군 당위원장, 김인철 회창군 인민위원장 등도 참가했다.

한편 미·중 갈등이 격화하는 가운데 북·중관계는 더욱 밀착하는 움직임을 보이고 있다.

지난 19일 김 위원장은 시진핑 중국 국가주석의 노동당 창건 75주년 축전에 대한 답전을 보내며 "새로운 활력기에 들어선 전통적인 조중 친선 관계를 시대의 요구에 맞게 더 욱 공고 발전시키기 위해 적극 노력할 것"이라고 밝혔다.

이에 앞서 지난 10일에는 시 주석이 김 위원장에게 보낸 축전에서 양국 관계를 '동지와 벗'이라고 언급하기도 했다. 또한 중국에서는 6·25전쟁 참전 70주년을 맞아 이를 주제로 한 영화와 다큐멘터리 등의 상영이 최근 부쩍 늘었다.

