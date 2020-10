포항시, 호흡기전담 클리닉 개소 … 코로나19·독감 통합치료

시티병원에 클리닉 설치비 1억원 지원

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 호흡기·발열 환자를 대상으로 안전하게 진료할 수 있는 호흡기전담클리닉을 시티병원에 설치, 22일부터 진료를 시작한다고 21일 밝혔다.

앞서 시는 지난 8월 병원급 의료기관 중에서 사업 대상자를 시티병원으로 선정하고 설치비 1억원을 지원했다. 시티병원 호흡기전담클리닉은 코로나19 상황 속에서 동절기 독감, 호흡기감염 동시 유행에 대한 우려가 높아지는 상황에서 심층적이고 통합적인 진료를 제공하게 된다.

사전예약제로 운영되는 호흡기전담클리닉은 진료실, 수액처치실, 방사선실, 코로나 검체 채취실을 갖추고 있다. 시티병원 호흡기전담클리닉 개소로 포항시 관내에는 코로나 검사 기관이 기존 5개소에서 6개소로 늘어났다.

이강덕 포항시장은 "시민이 언제든지 안전하게 진료 받을 수 있는 의료체계 구축을 위해 2021년까지 4개소 이상의 호흡기전담클리닉을 확충해 나가고, 시민들의 건강하고 안전한 삶을 보호하기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr