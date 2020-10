[아시아경제 박종일 기자]오승록 서울 노원구청장은 21일 오전 11시 구청장실에서 ‘지역 일자리 확대를 위한 노원구와 대형유통업체 간 협약식’을 가졌다.

이번 협약식은 지역 일자리를 확대 및 지역경제 활성화를 위해 민관이 함께 해결방안을 모색하려고 마련됐다.

롯데백화점, 건영옴니백화점, 롯데마트(중계점), 홈플러스(중계점), 이마트(월계점), 세이브존, 2001아울렛, 이마트 트레이더스 관내 8개 업소가 동참한다.

이날 협약식은 오승록 구청장과 8개소 유통업체의 점주들이 참석한 가운데 협약식 서명 및 교환, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “지역경제 활성화를 위한 업체의 다양한 목소리에 적극 귀 기울이겠다”며 “지역 내 일자리창출에 협력해 주어서 감사드린다”고 말했다.

