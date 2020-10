LG유플러스, 온라인 BIC에 클라우드 게임 '지포스나우' 제공

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,700 전일대비 50 등락률 +0.43% 거래량 644,154 전일가 11,650 2020.10.20 15:12 장중(20분지연) 관련기사 LG유플러스, 중소기업 위한 '주 52시간제' 온라인 세미나LGU+, 속도·안정성 높인 가정용 와이파이 공유기 출시 아이돌Live, 레드벨벳 '부퀘스트' 20일 첫 방송 close 는 온라인으로 열리는 글로벌 인디게임 축제 '부산인디커넥트페스티벌 2020-Untact Live'(BIC 페스티벌 2020)에 클라우드 게임 플랫폼 '지포스나우'를 제공한다고 20일 밝혔다.

오는 25일까지 열리는 BIC 페스티벌 2020에서 참관객들은 주요 게임을 개별적으로 다운로드 받을 필요 없이 지포스나우를 활용해 실시간 스트리밍으로 체험할 수 있다. 이를 통해 고용량 게임을 다운로드하고 시연하기까지 소요되는 시간을 줄일 수 있다.

개발자 입장에서도 개발이 모두 완료되지 않은 게임을 온라인 참관객이 직접 다운로드 하는 데서 발생하는 보안 문제를 예방할 수 있다.

LG유플러스는 행사 기간 동안 인디게임을 응원하는 특별 이벤트도 진행한다. 행사 기간 중 BIC 페스티벌 2020 전시 게임을 최소 1개 이상 플레이한 고객 대상으로 추첨을 통해 스팀월렛코드 5만원권 등의 경품을 제공한다.

손민선 LG유플러스 신규서비스담당 상무는 "인디게임 개발자와 게이머를 응원하는 마음으로 이번 행사를 지원하게 됐다"며 "다운로드 시간이 줄어든 만큼 지포스나우에 전시된 모든 인디게임을 플레이 해보시길 바란다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr