文대통령 "유명희 WTO 선거 지지를" 말레이 총리와 통화

무히딘 총리 "유명희, 경험과 경력 갖춰"

"코로나 안정되면 문 대통령 만남 기대"

문재인 대통령은 19일 무히딘 빈 모하마드 야씬 말레이시아 총리와 전화 통화를 하고 세계무역기구(WTO) 사무총장 선거 최종 라운드에 진출한 유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장에 대한 지지를 요청했다.

이날 오후 3시부터 20분간 이뤄진 통화에서 문 대통령은 "세계 경제가 큰 어려움에 직면한 상황에서 차기 WTO 사무총장은 WTO 개혁을 통해 자유무역 체제를 수호하고, 다자무역 체제의 신뢰를 회복시킬 수 있는 역량과 비전을 갖춘 통상 분야 리더가 선출되는 것이 매우 중요하다"고 말했다고 강민석 청와대 대변인이 전했다.

문 대통령은 이어 "유 본부장은 통상 분야 전문성뿐 아니라 현직 통상장관으로 구축한 네트워크와 정치적 리더십 등 뛰어난 역량을 갖추고 있다"며 "선진국과 개도국 간 첨예한 이해관계를 조정하고, WTO 개혁을 성공적으로 수행할 수 있는 최적임자라 확신한다"고 강조했다.

무히딘 총리는 유 본부장이 최종 라운드에 진출한 것을 축하하면서 "차기 WTO 사무총장은 비전과 리더십이 필요한데, 유 본부장은 매우 인상적인 경험과 경력으로 중요한 역할을 해왔다"고 평가했다.

이에 문 대통령은 감사의 뜻을 전하면서 "유 후보자가 WTO 사무총장이 되면 여러 가지 기대에 잘 부합할 것이라 믿는다"고 답했다.

아울러 문 대통령은 이번 무히딘 총리와의 통화에서 금년도 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 의장국인 말레이시아의 리더십 하에 정상회의가 성공적으로 개최되기를 기대한다고 밝혔으며, 무히딘 총리는 "코로나가 안정되는 대로 문 대통령과 직접 만나 양자 현안을 논의할 수 있게 되기를 기대한다"고 화답했다.

한편 문 대통령은 이번주 유 본부장 지원을 위해 정상 외교의 폭을 더욱 넓혀갈 예정이다. 강 대변인은 "이번 주에만 말레이시아를 포함해 5번의 정상 통화가 예정돼 있다"고 말했다. 앞서 문 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 앙겔라 메르켈 총리 등과도 통화를 하고 유 본부장에 대한 지지를 요청한 바 있다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr