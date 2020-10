[아시아경제 황윤주 기자] ▲ 이회춘 씨 별세, 이성연(부림주류 감사)ㆍ홍연(삼성중공업 커뮤니케이션그룹장)ㆍ웅연(포트로닉스 이사)씨 부친상 = 19일 오전, 삼성서울병원 장례식장 1호실, 발인 21일 오전 7시,

