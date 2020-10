◇ 과장급

▲ 군수관리관실 군수기획과장 김서영 ▲ 국제정책관실 국제정책과장 이주용 ▲계획예산관실 계획예산총괄담당관 김후열 ▲ 인사기획관실 인적자원개발과장 문윤태▲ 군사망사고진상규명위원회 파견근무 윤영탁

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr