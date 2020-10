경찰청, '국제 사이버범죄대응 심포지엄' 30일까지 개최

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 이달 19~30일 온라인으로 '2020 국제 사이버범죄대응 심포지엄(ISCR)'을 개최한다고 19일 밝혔다.

ISCR은 경찰청이 2000년부터 매년 주과해온 세계적 규모의 사이버범죄 관련 국제회의다. 국경을 초월한 사이버위협에 신속히 대응하고자 각국 법집행기관, 국제기구, 민간기업과 시민단체 간 실질적 국제공조·협력 기반 구축을 목적으로 한다.

올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 유행과 비대면 시대 도래를 반영해 전면 온라인으로 개최된다. 심포지엄 홈페이지(https://iscr.cyber.go.kr)는 이날 오전 6시 문을 열었다.

문재인 대통령은 축전을 통해 "재택근무, 원격회의, 온라인 교육을 비롯한 사이버공간에서의 일상이 확장되고 있다"며 "인류가 더욱 안전한 사이버 일상을 누리는 시대를 열어나가게 되기를 기원하고, 한국 정부도 사이버범죄 국제공조에 지속해서 힘을 기울일 것"이라고 밝혔다.

김창룡 경찰청장은 환영사에서 "각종 범죄가 국경을 초월해 매우 빠른 속도로 퍼지고 있다"면서 "이를 해결하기 위해서는 각국의 법집행기관, 국제기구, 민간기업, 그리고 시민사회가 모두 힘을 모아야 한다"고 강조했다.

