SK 친환경 엔진오일, 앱으로 구매하세요

[아시아경제 박소연 기자] SK루브리컨츠는 16일 서울 종로구 SK서린사옥에서 차량관리앱 '마이클' 운영사인 '마카롱팩토리'와 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다. 이번 업무협약을 통해 친환경 엔진오일 SK 지크 제로(SK ZIC ZERO)를 마이클 앱을 통해서도 구매할 수 있게 됐다. 양사는 환경친화적 사업의 필요성에 대해 공감하고 향후 다양한 마케팅을 공동으로 진행하는 등 친환경 윤활유 사용을 통한 그린 모빌리티 라이프 확대를 위한 활동을 펼쳐나갈 예정이다.

올해 10월에 새롭게 출시된 SK 지크 제로는 패키징부터 성능까지 모두 친환경이다. 제품 용기는 폴리에틸렌(PolyEthylene, PE) 성분의 업사이클링 플라스틱을 사용해플라스틱 사용량을 감축했다. 또한 용기, 캡, 라벨 모두 동일한 소재를 사용했으며, 누유 방지를 위한 캡 부분의 은박 포장(은박 Seal)도 제거해 분리수거가 더욱 간편해졌다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr